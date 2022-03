Acqua: studenti in visita al potabilizzatore di San Michele

In occasione della Giornata mondiale dell'Acqua, Abbanoa ha aperto nuovamente i cancelli di un suo impianto agli alunni delle scuole. A causa della pandemia era da oltre due anni che l'attività di educazione ambientale aveva subito forti limitazioni, restringendo le iniziative a incontri via streaming. Quest'anno il gestore unico ha voluto dare un primo segnale di ritorno alla normalità con la visita al potabilizzatore di San Michele da parte di alcune classi dell'Istituto professionale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Cagliari, indirizzo manutentori.

Una scuola scelta anche per le affinità tra il corso di studi e le occasioni di lavoro che Abbanoa può offrire ai giovani una volta completato il proprio percorso scolastico. Gli studenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza, hanno potuto vedere e approfondire tutte le fasi di trattamento di una delle principali "fabbriche dell'acqua" presenti in Sardegna. Il potabilizzatore di San Michele, sotto l'omonimo colle, garantisce l'approvvigionamento idrico della città di Cagliari assieme a quello di Simbirizzi in territorio di Quartucciu (vicino all'omonimo lago): entrambi gli impianti rendono potabile l'acqua grezza proveniente di norma dal lago Mulargia.