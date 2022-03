Sanità: a Sassari giornata informativa su endometriosi

(ANSA) - SASSARI, 21 MAR - Doppio appuntamento organizzato dal Comune di Sassari e dalle volontarie della Alice Odv per sensibilizzare sull'endometriosi, patologia cronica gravemente invalidante per le donne che ne soffrono. Il 23 marzo, dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20, sarà attivo uno stand informativo allestito nella galleria Porte (ex Auchan), con una mostra fotografica dell'artista Ilaria Corda, mentre sabato 26 marzo Palazzo Ducale si illuminerà di giallo, il colore simbolo della lotta all'endometriosi.

Nell'infopoint della galleria commerciale sarà distribuito materiale informativo e sarà a disposizione anche un quaderno per chiunque desideri lasciare la propria testimonianza, sia sulle impressioni suscitate dalla mostra, sia di donne affette dalla patologia, dei compagni che le affiancano in questa battaglia e di chi vive la malattia attraverso l'esperienza di una persona cara che ne soffre.

Dalle 17 alle 20, inoltre, una nutrizionista spiegherà quanto l'alimentazione può influire sulla malattia. Altro materiale informativo è disponibile sul sito www.comune.sassari.it e negli uffici di Punto Città in corso Angioy e all'ingresso del Municipio.