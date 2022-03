Muay thai: due atlete sassaresi campionesse italiane

Le sassaresi Jessica Meloni e Michela Demontis salgono sul gradino più alto del Muay thai nazionale. Le due atlete del team Tarantini Fight Club hanno conquistato entrambe il titolo di campionesse italiane alle finali dei campionati nazionali assoluti che si sono svolti al Palatorrino di Roma.

Jessica Meloni ha vinto il titolo nella categoria 51 kg, battendo in finale la rivale Cristina Giavara, in un match dominato in tutti e tre i round. Michela Demontis ha invece vinto la finale per abbandono: il suo match contro Elena Cadoni non è nemmeno iniziato perché la rivale non si è presentata sul ring.