Mafie: nel Sassarese la giornata regionale per le vittime

La Sardegna scende in piazza a Ozieri per celebrare la XXVII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Nel comune del Logudoro centinaia di studenti, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni sono radunati dalle 10 in piazza Carlo Alberto, così come in decine di città in tutta l'Italia, in collegamento con la manifestazione clou organizzata a Napoli da "Libera", la rete di associazioni guidata da don Luigi Ciotti, che si batte contro qualunque tipo di mafia. Centinaia i giovani presenti all'evento. La manifestazione di Ozieri è organizzata da Libera Sardegna, Centro servizi per il volontariato Sardegna solidale, la Diocesi e l'amministrazione comunale.