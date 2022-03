Il moscato di Sorso-Sennori celebra 50 anni di Doc

(ANSA) - SASSARI, 21 MAR - Da mezzo secolo è uno dei vini più rinomati del nord Sardegna, biglietto da visita delle produzioni della Romangia. Ad aprile il Moscato Doc di Sorso-Sennori celebrerà il suo successo e i suoi primi 50 anni di vino a Denominazione di origine controllata. Per l'occasione il Comune di Sennori, con la Camera di Commercio Nord Sardegna, l'associazione Città del Vino e l'Associazione Turismo del Vino della Sardegna, ha organizzato una serie di iniziative per raccontare la storia di un'eccellenza enologica sviluppata in tre declinazioni: classico, passito e spumante.

Il primo appuntamento è l'1 aprile, alle 17, al Centro culturale Antonio Pazzola di Sennori, con il convegno dal titolo "Sulle strade del Moscato", che oltre ad affrontare le specifiche tematiche di coltivazione e produzione, gli aspetti commerciali e le potenzialità nel panorama nazionale ed internazionale, approfondirà i temi storici attraverso le testimonianze dell'utilizzo del vitigno nelle tradizioni popolari, per confluire nell'apporto della Confraternita del Moscato Sorso-Sennori, un'associazione di appassionati vignaioli e produttori che negli ultimi decenni ha messo in atto una strategia di rilancio del vitigno e del vino Sabato 2 il viaggio nel racconto del vino diventerà multimediale e multisensoriale. Alle 16, al Centro servizi Rosa Gambella si terrà la cerimonia di svelamento della targa celebrativa del 50enario del Moscato Doc. A seguire un circuito di trekking urbano a tappe, che si svilupperà per le vie di Sennori coinvolgendo associazioni, cittadini e istituzioni per raccontare il paese e le sue tradizioni e che culminerà nella proiezione del docufilm di Maria Paola Cordella, "Romangia, ricami di terra tra cielo e mare. Storie di vite: da ieri a oggi".

Tutto accompagnato da degustazioni in stand di street food. Il circuito di eventi proseguirà il 22 luglio con "Calici di stelle" e quindi ai primi di ottobre alla riscoperta della vendemmia. Alle celebrazioni è associato anche un concorso di idee che sarà bandito dal Comune per la creazione di un'etichetta celebrativa dei 50 anni Doc. (ANSA).