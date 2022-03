I musei sardi a scuola di tecnologia e comunicazione

Musei sardi a scuola di comunicazione per far crescere i visitatori. Si è aperto a Cabras, nella sede del museo civico "Giovanni Marongiu", il corso di approfondimento di due giornate organizzato dal 10LAB di Sardegna Ricerche con il partenariato della Fondazione Mont'e Prama e dello stesso museo. "Con questo corso Sardegna Ricerche vuole rispondere alla richiesta di innovazione e formazione nel campo della comunicazione della scienza da parte delle realtà museali della nostra Isola. Siamo riusciti a costruire un programma di altissima qualità coinvolgendo massimi esperti della scena internazionale, affiancati dai nostri professionisti del 10LAB", ha spiegato Valter Songini, responsabile relazioni esterne di Sardegna Ricerche.

Quaranta i rappresentanti dei musei che partecipano alle lezioni. "Crediamo molto nel valore della formazione quale elemento strategico imprescindibile per aumentare la qualità del servizio offerto. A beneficiarne è non solo il nostro territorio ma l'intero sistema culturale della Sardegna, in quanto si creano sinergie importanti tra i vari poli museali. Obiettivo è rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo", ha sottolineato il sindaco di Cabras, Andrea Abis.

"Si tratta di un'iniziativa meritoria che vede la Fondazione Mont'e Prama come partner convinto - ha commentato il presidente Anthony Muroni - speriamo di poter proseguire con le collaborazioni anche al fine di portare avanti con il CRS4 il progetto della realizzazione in 3D delle statue dei Giganti, sulla scorta di quello che l'Italia ha fatto all'Expo con il David di Michelangelo". Il corso prevede la partecipazione di alcuni fra i massimi esperti internazionali della museologia scientifica: Paola Rodari, già responsabile scientifica del 10LAB, e Matteo Merzagora, direttore dell'Espace Pierre-Gilles de Gennes di Parigi, uno dei musei scientifici più attivi e innovativi nel panorama europeo.