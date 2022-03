Covid: 85% sardi vaccinato, non cala pressione su ospedali

Attualmente i sardi vaccinati sono 1.356.062, pari all'84,8% della popolazione complessiva, ma nell'ultimo mese si è assistito ad un calo delle somministrazioni sia delle prime dosi che delle inoculazioni booster. Si allontana così l'obiettivo di raggiungere il 90% della popolazione isolana entro l'estate. Nel frattempo resta alta la pressione sui reparti ospedalieri, tanto che la Sardegna rimane l'unica regione d'Italia in giallo.

Secondo i dati di Agenas, mentre in Italia l'occupazione media delle terapie intensive cala al 5% e quella dei posti Covid in area medica è al 13% - molto al di sotto di un anno fa quando le due percentuali erano, rispettivamente, del 37% e 41% - nell'Isola le intensive risalgono al 10%, al limite della soglia di attenzione, mentre nelle Medicine si arriva al 20% (oltre la soglia del 15%). Un anno fa, però, in Sardegna la situazione era diversa:11% nelle terapie intensive ma anche in are non critica. Sul fronte dei decessi, a poco più di due anni dalle prime due vittime per Covid, l'Isola conta 2153 morti, 100 solo nell'ultimo mese. Lo scorso anno, in questo periodo, erano 1.209.