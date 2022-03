Cinema: esce nelle sale "Il muto di Gallura" di Matteo Fresi

Arriva nelle sale cinematografiche "Il muto di Gallura" di Matteo Fresi. Girato in Sardegna, principalmente al nord, ad Aggius e Tempio Pausania, è prodotto e distribuito da Fandango e Rai Cinema con il supporto di Sardegna Film Commission. La prima regionale alla presenza del regista e di parte del cast è in programma a Cagliari il 24 marzo al cinema Odissea alle 18 e alle 21. È prevista una anteprima il 23 alle 19 al cinema Giordo di Tempio, con l'intero cast, mentre l'uscita nelle sale nazionali è fissata per il 31 marzo.

Il film ruota intorno alla faida che ebbe luogo nella Gallura di metà Ottocento, tra le famiglie Vasa e Mamia e che causò la morte di oltre 70 persone. Bastiano Tansu, interpretato da Andrea Arcangeli, è un personaggio realmente vissuto, sordomuto dalla nascita, maltrattato ed emarginato da tutti, diventò utile alla causa della sua famiglia grazie alla sua mira prodigiosa.

Fanno parte del cast anche Syama Rayner, Marco Bullitta, Fulvio Accogli, Giovanni Carroni, Fiorenzo Mattu, Noemi Medas, Adele Armas, Maria Antonietta Caria, Stefano Mereu, Felice Montervino, Aldo Ottobrino, Nicola Pannelli, Andrea Carroni, Roberto Serpi, Francesco Falchetto e Nicolò Staffa.

Queste le date delle altre proiezioni sempre con il regista e parte del cast: il 25, ore 18 e 21 al Moderno di Sassari, il 26 alle 17.30 al Teatro Olbia e alle 20.30 a Nuoro, cinema Il Prato. Tripla proiezione il 27, alle 17 all'Ariston di Oristano, alle 19.30 al Supercinema di Carbonia, alle 20.30 al Cineworld Madison di Iglesias e il 16 aprile a Santa Teresa.