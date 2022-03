Basket: delusione Dinamo, a R. Emilia perde gara e 4/o posto

Trasferta amara per la Dinamo a Reggio Emilia: dopo essere stata per larga parte dell'incontro in vantaggio, la squadra di coach Bucchi si è fatta raggiungere e superare nell'ultimo quarto, è riuscita ad acciuffare il tempo supplementare ma alla fine ha dovuto cedere la vittoria alla Reggiana, più reattiva sotto canestro e più precisa nel gestire la palla.

Alla sirena finale il tabellone segna 85-81 per i padroni di casa, e per la Dinamo è davvero un'occasione sprecata, come testimoniano le parole di coach Piero Bucchi nel post partita: "Perdere ai supplementari scoccia. Ma loro sono riusciti a fare qualcosa più di noi. Nell'ultimo quarto hanno conquistato otto rimbalzi d'attacco e questo ha veramente girato le sorti della gara".

Eppure la Dinamo per gran parte della partita è stata avanti nel punteggio e nel gioco, dando la netta impressione di controllare la gara. Ma per leggerezza e imprecisione non è mai riuscita a piazzare il break decisivo: 18 palle perse e 14 rimbalzi offensivi concessi agli avversari hanno fatto la differenza. A poco sono serviti i 25 punti del solito cecchino Bendzius e i 17 di Logan, con un Bilan ancora evanescente nell'attesa di entrare a pieno negli schemi di squadra. Reggio Emilia guidata da un impeccabile Cinciarini, che contro i sassaresi sfodera sempre prestazioni da primato (19 punti e 9 assiti ieri), ha avuto la meglio anche grazie all'energia di Hopkins (18 punti e 12 rimbalzi), e di uno straordinario Strautins, capace di piazzare 15 dei suoi 17 punti totali tra l'ultimo quarto e il supplementare. Più 10 rimbalzi.

Ora i biancoblu devono archiviare in fretta la sconfitta e farsi trovare pronti per la prossima partita di campionato, domenica alle 18 al PalaSerradimigni contro la Fortitudo Bologna.