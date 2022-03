Suore compagne in nazionale ma 'rivali' per Cagliari-Milan

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Compagne di squadra nella Nazionale suore e questo pomeriggio in una partita al carcere minorile di Quartucciu contro una rappresentativa di giovani detenuti. Ma anche "rivali" sugli spalti della Domus stasera per Cagliari-Milan: suor Silvia tifa solo rossoblù, suor Emilia vede solo il rossonero.

Unite dall'amore per il calcio, entrambe hanno un grande sogno: rivitalizzare gli oratori attraverso lo sport. E cercano di metterlo in atto nelle rispettive realtà attraverso progetti che vedono lo sport come mezzo di inclusione.

Suor Silvia Carboni, missionaria ed ex calciatrice di Serie C e B di calcio femminile, ha il rossoblù nel cuore e insieme al Cagliari Calcio, alla Fondazione Carlo Enrico Giulini e alla Diocesi di Cagliari, propone ormai da diversi anni in Sardegna la Coppa Quartieri, un torneo sportivo ed educativo che coinvolge ragazzi e ragazze del capoluogo isolano insegnandogli la sana competizione e il rispetto reciproco, ed è impegnata anche in un'attività sportiva presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu.

Suor Emilia Jitaru, invece, ha una storia davvero particolare.

Ex giocatrice nella Serie A rumena di calcio femminile e attaccante della Nazionale del suo paese ai tempi di Ceausescu, una volta caduto il Muro di Berlino appese gli scarpini al chiodo e combatté per difendere il suo popolo. Poi, a 23 anni, arrivò la vocazione. Da tanti anni nella Penisola, è la "punta di diamante" della Nazionale delle Suore Italia. Durante l'esperienza pastorale a Livorno ha fondato la Scuola Calcio "The Arcangeli", che attualmente partecipa alla Junior Team Cup.

Ora, invece, risiede a Roma. Queste le parole condivise da entrambe: "In occasione di Cagliari-Milan, testimonieremo dalla Curva Futura che, nonostante la diversa 'fede calcistica', ci amiamo come consorelle. A volte, nel mondo religioso, possono esserci posizioni differenti, ma l'esperienza dell'amore che manifestiamo nella Nazionale delle Suore rappresenta la comunione tra le congregazioni. Vogliamo interpretare la 'Chiesa in uscita' tanto cara a Papa Francesco attraverso le nostre opere.'Lasciate le reti, lo seguirono..': questo il passo del Vangelo che narra la chiamata dei primi discepoli. Noi possiamo dire 'dopo aver gonfiato le reti, l'abbiamo seguito!' Prima inseguivamo un pallone, oggi seguiamo Cristo, anche con un pallone!". (ANSA).