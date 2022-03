Scoppia incendio in casa a Olbia, salvi anziani coniugi

Due anziani coniugi sono stati salvati nella notte dai Vigili del fuoco dopo che il loro appartamento a Murta Maria, frazione di Olbia, era stato avvolto dalle fiamme per un incendio partito dal camino.

Il fuoco ha divorato gli arredi e danneggiato gravemente l'intero immobile, tanto che l'abitazione è stata dichiarata inagibile.

Le operazioni dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile si sono concluse all'alba.