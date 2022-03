Milan, Pioli: "Ancora è lunga, ma stiamo facendo bene"

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "E' una vittoria importante, ormai tutte la partite diventano crocevia difficili. La squadra mi è piaciuta, abbiamo giocato con qualità e intensità contro un avversario che ci ha creato problemi. Non siamo nati per gestire, ma per cercare la via del gol. Va detto che la squadra oggi ha fatto bene anche quando ha dovuto stringere i denti".

Così Stefano Pioli, parlando ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria del Milan a Cagliari.

"La strada migliore sarebbe quella di chiudere prima le partite, la squadra sta lavorando bene, ma sappiamo che ci sono quattro squadre che possono vincere lo scudetto - aggiunge il tecnico dei rossoneri -. Ora arriva la sosta e dovremo lavorare bene". "Abbiamo voluto fare la partita dall'inizio alla fine e senza guardare avanti - conclude - volevamo chiuderla. Noi siamo votati per l'attacco, così facendo difendiamo anche meglio. A noi piace così. Ci sono cose che si migliorano sempre. Prima bastava un tiro sporco per fare gol, ora serve di più, altrimenti rischi". Il finale di partita è stato tumultuoso, Pioli dice: "Maignan mi ha riferito che lo hanno insultato i tifosi, dispiace sempre quando succede. Nessuno merita certi insulti". (ANSA).