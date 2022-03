Le ultime tendenze del matrimonio nel museo del Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Nel museo del Cagliari della Unipol Domus un percorso per i futuri sposi che vogliono progettare il matrimonio dei loro sogni incontrando i migliori professionisti del settore. Un allestimento "Back in 1970" , ricordando lo scudetto del mitico Gigi Riva, per ammirare le ultime tendenze del mondo wedding.

L'appuntamento è fissato per domenica 27 marzo dalle 9.30 alle 20. 30, ingresso libero. L'iniziativa si chiama "Oggi Sposi &...nel cuore rossoblù: ritornare a sognare" ed è organizzata da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding.

Non una semplice esposizione- spiegano i promotori dell'iniziativa- ma un vero e proprio percorso esperienziale, mai realizzato prima in Sardegna, nel museo dello stadio, dove vengono narrate le imprese sportive del Cagliari Football Club dalla nascita ai nostri giorni. Qui, tra le immagini del mitico Gigi Riva e degli altri campioni, sarà possibile confrontarsi con le ultime tendenze in fatto di moda sposi grazie alle collezioni degli atelier e le novità su acconciatura e trucco, animazione, musica, pasticceria, fotografia, agenzie di viaggi, allestimenti, wedding planning, catering e tanto altro. Un abbinamento legato al trend del 2022 che rinverdisce i fasti della moda degli anni 70.

"Dopo un lungo tempo in cui tutto era immobile e assopito, abbiamo deciso di restituire entusiasmo a un intero comparto che ora freme dalla voglia di ripartire - spiegano Ghisoni e Murgia - organizzando un evento speciale in cui sia gli sposi che i providers potranno sentire il profumo di un nuovo inizio".

