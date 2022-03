Via dalle bombe, la fuga da Kiev su un'ambulanza

di Fabrizio Fois

In un viaggio rocambolesco a bordo di un'ambulanza, una famiglia di quattro persone, una donna con un bambino di 5 anni, sua madre e il suo compagno invalido, è stata portata via da Kiev.

Erano bloccati nella cantina del loro palazzo mentre nella zona cadevano le bombe. Senza un mezzo per scappare dalla capitale ucraina e con le limitazioni date dal coprifuoco.

Unica speranza è stata rivolgersi all'esterno. La salvezza è arrivata da Khmelnytskyi, 250 chilometri di distanza da Kiev e 150 dal confine romeno. Qui un gruppo di volontari è riuscito ad avere a disposizione un'ambulanza che, su segnalazione di casi urgenti, ha fatto più volte la spola tra la parte sudoccidentale dell'Ucraina, finora risparmiata dai combattimenti, e la capitale per portare medicinali e cibo e portare via alcune famiglie.

Il mezzo di soccorso è stato acquistato da Mycola Pradun, un operatore socio sanitario che vive dal 2008 in Italia e lavora a Broni (Pavia) e che è stato contattato per cercare di recuperare alcune persone bloccate a Kiev. "Sono stato chiamato da una signora che mi chiedeva aiuto nei primi giorni della guerra e allora ho acquistato un'ambulanza per portarla nella mia città.

Ma una volta che il concessionario ha saputo che il mezzo sarebbe stato mandato in Ucraina ce ne ha regalato un'altra che ora è in servizio in un ospedale del mio Paese - spiega Pradum all'ANSA - Abbiamo scelto questo mezzo e non un normale furgone perché è più facile per un'ambulanza transitare dove ci sono i militari, ma ora c'è il coprifuoco e stiamo cercando di ottenere un lasciapassare perché dobbiamo fare altri viaggi per portare medicine , cibo e vestiario visto che in alcune zone manca tutto".

A guidare l'ambulanza c'è Valerio, 4 figli, e un grande cuore: "ad ogni viaggio regala un angioletto agli sfollati dicendogli: 'questo vi proteggerà'", spiega ancora Mycola Pradun che dall'Italia continua ad inviare aiuti per i suoi connazionali, "anche grazie ai titolari della struttura dove lavoro, della Fondazione Cella di Rivara, abbiamo inviato anche passeggini e carrozzelle anche prima dell'invasione, quando c'era la guerra nel Donbass".

Nel frattempo l'ultima famiglia messa in salvo è arrivata a Khmelnytskyi e da lì ha preso il treno per Leopoli per poi cercare di arrivare al confine polacco, finalmente lontano dagli spari e dai bombardamenti.