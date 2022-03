Ucraina: Rete Anas, missione da Sardegna, Veneto e Puglia

(ANSono otto i van da 9 posti che dalla Sardegna, Veneto e Puglia partiranno per la terza missione di rete Anas Soccorso, coordinata dalla Sardegna con il neo presidente della protezione civile nazionale della rete associativa, Claudio Cugusi.

La partenza è prevista per stasera dal porto di Olbia per raggiungere domattina Padova e confluire nella colonna mobile italiana aggiunge alla colonna italiana guidata da Maurizio Lattenero.

"Stiamo andando a Medyka a portare medicinali e come accaduto per le altre missioni prenderemo profughi che arriveranno in Italia", spiega Cugusi all'ANSA spiegando che "ora la situazione è un po' critica perché oggi sono state chiuse e poi riaperte le frontiere con la Polonia e ci sono notevoli rallentamenti.

Speriamo che la nostra unità di crisi a Leopoli non abbia difficoltà a raggiungerci al confine polacco".