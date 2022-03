Tennis: Giorgi guida le azzurre per Italia-Francia ad Alghero

Per la sfida Italia-Francia di tennis femminile, valida per i preliminari della Billie Jean King Cup in programma venerdì 15 e sabato 16 aprile ad Alghero, la capitana azzurra Tathiana Garbin ha convocato cinque giocatrici: Camila Giorgi (numero 30 Wta), Jasmine Paolini (n.46), Martina Trevisan (n.86), Lucia Bronzetti (n.101) ed Elisabetta Cocciaretto (n.242).

Bronzetti, 23enne riminese di Villa Verucchio, è alla prima convocazione in azzurro.

La Francia schiererà Alize' Cornet (n. 34 Wta), Caroline Garcia (n.66), Clara Burel (n.81) e Kristina Mladenovic (n.99).

Garbin ha spiegato le motivazioni della scelta della superficie, il green set del Tennis Club Alghero: "Ho valutato questo aspetto attentamente, assieme alle ragazze e ai loro team, e abbiamo concordato di giocare sul cemento all'aperto perché può valorizzare le qualità delle nostre giocatrici. Pensiamo che questa superficie, non troppo veloce, possa esaltare le nostre caratteristiche".

La Francia si è imposta in otto delle undici sfide precedenti con l'Italia. Le due squadre non si affrontano dal febbraio del 2016 quando al Palais des Sports di Marsiglia le ragazze (Garcia, Mladenovic, Garcia/Mladenovic) guidate da Amelie Mauresmo si imposero per 4-1 sulle azzurre (Giorgi, Errani, Caregaro/Errani) di Tathiana Garbin.