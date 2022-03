Sider Alloys-Glencore, intesa su materie prime e prodotti

Sider Alloys Italia ha stipulato una serie di contratti commerciali con Glencore International per la fornitura di materie prime e il ritiro di prodotti presso lo smelter di alluminio di Portovesme. Lo fa sapere la stessa multinazionale svizzera in una nota.

L'intesa, i cui termini commerciali restano riservati, prevede un contratto pluriennale di fornitura per la fonderia, a partire dal 2022, per una parte del fabbisogno di Sider Alloys e ritiro di prodotti in alluminio dalla fonderia, a partire dal 2022, per una parte della produzione dell'industria di produzione di alluminio primarìo.

Da parte della Glencore - che nella stessa area industriale del Sulcis opera con la Portovesme srl - verrà fornita a partire dal 2023 l'allumina per una parte del fabbisogno di Sider Alloys e verranno ritirati prodotti in alluminio dalla fonderia (sempre a partire dal 2023) per una parte della produzione di Sider Alloys.