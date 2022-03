Nei ristoranti del sud Sardegna degustazione prodotti a km 0

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - Mangia sardo è l'iniziativa che unisce la filiera sarda dell'agroalimentare, dalla terra alla tavola. Promossa dalla partnership tra Coldiretti e Campagna Amica Cagliari con Fipe Confcommercio Sud Sardegna il progetto mira a rafforzare l'alleanza tra mondo agricolo e della ristorazione per il consumo di prodotto made in Sardinia.

Da venerdì 18 a domenica 27 marzo, 25 operatori gastronomici del cagliaritano Fipe Confcommercio arricchiranno la loro offerta con la preparazione dei piatti. Si parte con il carciofo, re dell'agricoltura sarda, regione tra le maggiori produttrici in Italia ed Europa insieme a Puglia e Sicilia: circa 12mila ettari nell'Isola con la varietà più prodotta dello spinoso, che gode anche della Dop.

Per 10 giorni i carciofi sardi si potranno gustare in tutte le salse: dalle innovazioni (pizza, hamburger), ai classici (lorighittas, fregula e culurgiones).

"È l'inizio di una collaborazione, che speriamo sia lunga e proficua, nel nome dell'agroalimentare prodotto dalle aziende agricole sarde - afferma il presidente provinciale di Coldiretti e Campagna Amica Cagliari Giorgio Demurtas - un progetto di filiera corta ed a km0 nel rispetto della stagionalità. Una iniziativa economica ma anche ambientale e culturale che intende accompagnarlo con la valorizzazione dell'importanza della stagionalità e dei valori nutrizionali dei prodotti che via via saranno protagonisti dell'iniziativa.".

"Oggi per noi è fondamentale promuovere il territorio - sottolinea il presidente di Fipe Confocommercio sud Sardegna Emanuele Frongia - e immergere la nostra clientela in una vera e propria esperienza che coniughi il mangiar sano con la conoscenza del territorio. Dobbiamo ricondurre la nostra clientela ai sapori della nostra isola e promuovere questo circolo virtuoso". (ANSA).