Irregolarità a bordo, nave fermata in porto a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - "Gravissime carenze correlate alla sicurezza della navigazione". È la motivazione che ha spinto la Capitaneria di porto di Cagliari a fermare la motonave Aquis Perla, battente bandiera panamense, ormeggiata al porto canale di Cagliari.

Il nucleo Port State Control della Guardia costiera ha eseguito una ispezione a bordo della motonave durante la quale sono state riscontrate le irregolarità.

In particolare sono state riscontrate 14 carenze, di cui sei più gravi che hanno portato al fermo della nave.

Su disposizione della Capitaneria di Porto la Aquis Perla non potrà ripartire dal Porto di Cagliari sino a quando non saranno ristabilite le condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control. (ANSA).