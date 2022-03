Caro carburante: confermata manifestazione a Chilivani

Autotrasportatori, allevatori e imprese del nord Sardegna hanno confermato la protesta organizzata per domani sera, con una manifestezione a Ozieri con trattori e camion contro il caro carburanti e contro l'impennata dei prezzi delle materie prime che stanno mettendo in ginocchio le aziende isolane.

La manifestazione inizierà alle 18.30 con partenza dalla rotatoria di Chilivani, per poi proseguire in corteo sulla provinciale 1 e la Statale 597, direzione Olbia, sino al padiglione fieristico di San Nicola.

Qui ci sarà il raduno finale con il dibattito in cui i manifestanti spiegheranno le ragioni della protesta e avanzeranno le loro richieste ai governi regionale e nazionale.