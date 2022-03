Basket: la Dinamo a Reggio Emilia per il riscatto

Dopo l'inattesa sconfitta interna contro Tortona, la Dinamo Banco di Sardegna torna in campo domenica a Reggio Emilia (ore 18.30) in cerca di un pronto riscatto.

"Reggio Emilia è una squadra in fiducia, occupa un'ottima posizione in classifica e arriva dalla qualificazione alla semifinale di Fiba Europe Cup. Noi veniamo da una buona settimana di lavoro, dobbiamo migliorare l'inserimento di Bilan, e domenica dovremo fare un lavoro di squadra difensivo importante, tutti devono essere focalizzati e dare il proprio contributo", commenta coach Piero Bucchi presentando la sfida di domenica.

"Prima il nostro percorso è stato condizionato dal covid sia nella partita di Cremona che in quella con Milano alle Final Eight. Non è una giustificazione ma in tutte le altre partite siamo stati sempre dentro il match, arrivavamo da 5 vittorie nelle ultime 6, perdendo solo con Brescia, mi sembra che la squadra stia dimostrando di avere un percorso chiaro".

Il coach si sofferma ancora sull'inserimento del centro croato Miro Bilan, che potrebbe diventare un'arma vincente per la Dinamo: "È stata una settimana di lavoro proficua per cercare di inserirlo al meglio, mi sono molto più tranquillo rispetto alla partita di Tortona. Mi è sembrato evidente che siamo rimasti un po' condizionati, però stiamo parlando di una persona eccellente e di un giocatore super, è un investimento importante che poi ci può ripagare in futuro".