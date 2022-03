Rete Anas Soccorso, Cugusi nominato a guida Pc nazionale

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - Il responsabile di Rete Anas Soccorso Sardegna Claudio Cugusi è stato nominato presidente del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Anas con facoltà e delega per lo sviluppo del dipartimento di nominare responsabili di Protezione civile regionali, provinciali e comunali.

Con questa delega - che riconosce anche il lavoro svolto con le missioni sarde verso il confine tra Polonia e Ucraina per portare medicinali e altri beni di conforto e salvare decine di profughi ospitati nell'Isola - Cugusi coordinerà un team di circa 150 persone che operano nella protezione civile a livello nazionale e territoriale per Rete Anas. (ANSA).