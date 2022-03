Padel: parte da Cagliari Aics tour Sardegna 2022

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - Parte da Cagliari l'AICS Padel Tour Sardegna 2022. È la disciplina del momento. E le iscrizioni lo confermano: centinaia di adesioni per decine di incontri in 9 centri sportivi.

Si comincia il 4 aprile dai campi dell'Ossigeno di Cagliari.

"L'Apt 2022 - ha spiegato l'assessore comunale alllo Sport Andrea Floris in conferenza stampa- segna in maniera marcata la ripresa dopo i blocchi causati dalla pandemia da Covid-19: in questo difficile momento storico lo sport unisce ancor di più".

Si gioca a Cagliari (Circoli "Campadel", "DLG", "Blue Tribune" e "Ferrini"), Quartu Sant'Elena (Circolo "Tiro Libero"), Oristano (Circolo "Padel Club Santa Giusta"), Sassari (Circoli "Le Querce" e "DLF Porto Torres"), Capoterra (Circolo Easy Sporting Club).

Saranno ammessi esclusivamente i giocatori e le giocatrici in regola con una classifica federale non superiore a 4.1. I tornei si svolgeranno con tabelloni a eliminazione diretta, ad esclusione del Master finale regionale in programma a Cagliari tra l'11 e il 17 luglio. (ANSA).