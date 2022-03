Covid: Gimbe, nuovi casi quasi raddoppiati in una settimana

Nuovo peggioramento della curva epidemiologica in Sardegna. Lo rivela la Fondazione Gimbe nella settimana 9-15 marzo. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti salgono a 1.592 (1.516 nel precedente periodo di riferimento) e si evidenzia quasi il raddoppio dei nuovi casi (42%) rispetto alla settimana precedente (+7.5%).

L'incremento è generalizzato un po' in tutte le province ma in particolare nell'Oristanese dove l'incidenza è di 1.035 per 100mila abitanti con un +40,8% rispetto alla settimana precedente e nel Sassarese 1.034 con +54,7%. In risalita anche nella città metropolitana di Cagliari con 733 (+41,4%) nel Sud Sardegna 576 (+24,3%) e nella provincia di Nuoro 299 (+22,1% rispetto alla settimana precedente) Restano ancora sopra soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica (20,5%) mentre sono sotto soglia quelli in terapia intensiva (8,8%).