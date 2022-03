Caro carburante: camionisti sardi, presidi anche sino a 31/3

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - È davvero protesta a oltranza: gli autotrasportatori, non soddisfatti dalle risposte che arrivano da Roma, minacciano di rimanere davanti al porto di Cagliari e nei presidi in tutta l'Isola anche sino al 31 marzo.

"Sempre pronti - spiega Yuri Marcialis, autotrasportatore in viale La Playa dal primo giorno di lotta - a non mollare e anzi a coinvolgere tutto il popolo sardo in questa battaglia".

È il quarto giorno di mobilitazione contro il caro gasolio. E gli autotrasportatori sono decisi ad andare avanti. Anche perché - spiegano - "andare a lavorare, con il carburante a questi prezzi, significa rimetterci tempo e denaro".

E già ci si prepara alla manifestazione di sabato 19 nel Sassarese, organizzato da pastori e autotrasportatori, e allo stop del 4 aprile proclamato da Unatras in ambito nazionale.

(ANSA).