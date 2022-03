Ucraina: merenda a km0 come benvenuto a profughi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAR - Una merenda a chilometro zero per dare il benvenuto a chi scappa dalla distruzione e dalla violenza. Coldiretti, Campagna Amica con la collaborazione di Sogaer (società di gestione dell'aeroporto di Cagliari) hanno accolto in questo modo i bambini e le donne ucraine arrivati oggi a Cagliari con un volo militare. A loro è stato offerta una agribag contenente ricotta, pane, mandarini e pomodori ciliegini.

"Un piccolo gesto per fare sentire la vicinanza ed il calore del mondo agricolo e della Sardegna a chi è stato costretto a lasciare i propri cari e la patria per la guerra" è il commento di Battista Cualbu presidente di Coldiretti Sardegna. "Stiamo riscontrando come sempre grande sensibilità da parte dei sardi così come degli agricoltori - commenta il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - che stanno donando non solo cibo ma anche vicinanza e sostegno morale ad un popolo che sta subendo il dramma della guerra ed in molto casi è costretta ad abbandonare il proprio Paese". (ANSA).