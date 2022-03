Omicron 2 e primi 4 casi di influenza identificati a Sassari

A Sassari è arrivata la variante Omicron 2 assieme ai primi quattro casi ufficiali di influenza.

Lo dicono i risultati delle indagini effettuate dalla struttura complessa di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari che è centro regionale sia come laboratorio Covid sia come laboratorio Influnet. E la novità è proprio la ricomparsa del virus influenzale che, rispetto allo scorso anno, non aveva circolato tra la popolazione.

Il risultato della variante Omicron 2 è emerso dalle analisi effettuate dalla struttura diretta dal professor Salvatore Rubino che, nei giorni scorsi, ha partecipato alla giornata di sorveglianza organizzata dall'Istituto superiore di sanità. La giornata, istituita dal ministero della Salute, è finalizzata a monitorare sul territorio nazionale la diffusione delle varianti attraverso il sequenziamento del genoma del coronavirus Sars-Cov2.

I risultati della sequenza sono stati curati dal professor Sergio Uzzau e dai dottori Gabriele Ibba e Flavia Angioj. Gli specialisti della Microbiologia e virologia hanno analizzato campioni provenienti da varie strutture ospedaliere del nord Sardegna e dall'attività dei servizi di Igiene e sanità pubblica di Sassari, Alghero, Olbia, Tempio, Ozieri e Nuoro. Le analisi hanno rilevato la comparsa della variante BA.2, chiamata anche Omicron 2, nel 60% circa dei campioni sequenziati mentre il restante 40% è risultato appartenere alla variante BA.1.1, che abbiamo imparato a conoscere come Omicron. "Le analisi - spiega Rubino - ci mostrano la totale assenza nei campioni presi in considerazione della variante Delta. Questo a dimostrazione del fatto che quest'ultima è stata sostituita, in brevissimo tempo, dalla variante Omicron che si diffonde molto più velocemente".

Sono stati identificati, inoltre, anche i primi quattro casi ufficiali di virus influenzali H3N2.