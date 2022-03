Covid: quasi 2600 casi in Sardegna e 4 morti

Altri quattro morti per Covid in Sardegna dove si registrano 2589 ulteriori casi di positività (di cui 2050 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.518 tamponi con un tasso di positività che sale al 20.1%.

Continua la risalita dei ricoveri: +1 in terapia intensiva ( 19 complessivamente ) e + 6 in area medica sono (334). Altre 450 persone si aggiungono, invece, ai cittadini in isolamento domiciliare (25765).

I quattro decessi sono tutte donne: una di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; due di 78 e 100 anni, residenti nella provincia di Sassari, e una di 93 anni, residente nella provincia di Oristano.