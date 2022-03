Tre corrieri della droga arrestati a Porto Torres dalla Gdf

Un uomo e due donne sbarcati al porto di Porto Torres sono stati arrestati dalla Guardia di finanza per traffico di droga. I fermi sono stati effettuati in due distinte operazioni, nei giorni scorsi.

Il primo arresto riguarda un uomo di cittadinanza nigeriana sbarcato nello scalo turritano dal traghetto arrivato da Genova: a segnalarlo ai militari sono stati i cani antidroga dell'unità cinofila, Karma e Fred. L'uomo è stato trovato in possesso di 70 ovuli con 750 grammi di cocaina ed eroina nascosti in una borsa.

Nella seconda operazione sono state fermate due donne, una di cittadinanza cubana, l'altra dominicana, arrivate a Porto Torres con la nave proveniente da Barcellona. Anche in questo caso le due sono state individuate dai cani antidroga e sono state trovate in possesso, la cubana di 750 grammi di cocaina, la dominicana di 350 grammi, sempre di cocaina, che nascondevano nel reggiseno.

Tutte tre le persone arrestate sono state trasferite nel carcere di Bancali. Per le due donne il gip del tribunale di Sassari ha convalidato gli arresti in carcere. Con queste due operazioni salgono a nove gli arresti effettuati nelle ultime settimane della Fiamme gialle del Comando provinciale di Sassari, per un totale di 20 kg di droga sequestrata.