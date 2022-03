Covid: un 46enne tra 10 morti Sardegna, su i casi e ricoveri

Nel giorno in cui cade il triste anniversario dei primi due morti per Covid, in Sardegna ci sono altri 10 decessi, tra i quali un 46enne. E risalgono nelle ultime 24 ore i contagi e i ricoveri. I nuovi casi sono 3.050 (di cui 2.739 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 16.329 tamponi, con un tasso di positività al 18,4%

I pazienti nei reparti di terapia intensiva restano a quota 18 mentre quelli ricoverati in area medica salgono di 5 arrivando a 328. Quasi 900 in più anche i casi di isolamento domiciliare (25.315). I 10 decessi sono così suddivisi territorialmente; tre donne di 79, 82 e 91 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 87 e 91 anni e un uomo di 46, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna 89 anni e un uomo di 70, residenti nella provincia di Sassari e due decessi nella provincia di Nuoro.