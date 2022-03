Aeroporti: 77 destinazioni estive da scali del nord Sardegna

Settantasette rotte e oltre quaranta compagnie aeree collegheranno i due aeroporti del nord Sardegna con l'Italia e l'Europa per la stagione "Summer 2022" che prenderà il via domenica 27 marzo. Geasar e Sogeaal, le società che gestiscono i due scali "Costa Smeralda" di Olbia e "Riviera del Corallo" di Alghero, hanno presentato l'offerta di voli con cui stimano di far viaggiare da e per la Sardegna circa 6 milioni di passeggeri.

La parte del leone nell'offerta di collegamenti estivi la fa l'aeroporto gallurese con 69 destinazioni, di cui 48 internazionali e 21 domestiche, per un totale di 19 Paesi. I posti in vendita saranno oltre 4,5 milioni, con una crescita rispetto al 2019 pari al +36%. Le novità principali riguardano l'ingresso della compagnia Jet2.com che dai primi di maggio volerà su Londra Stansted e Manchester. Volotea confermerà la propria base estiva e amplierà i collegamenti con Francia, aggiungendo Deauville, operativo a partire dal 10 maggio. Stoccarda è il nuovo prodotto lanciato, a partire dal 16 aprile, dal vettore Condor. Cresce anche l'offerta dei voli per la Penisola, con l'aggiunta di Bari e Venezia operati da Wizz Air.

Per quanto riguarda Alghero, sono previste 37 destinazioni, di cui 21 internazionali e 16 domestiche, e 17 Paesi. Complessivamente, l'offerta prevede un numero di posti in vendita di oltre 1,5 milioni, con una crescita rispetto al 2019 pari al +13%. Saranno 5 le nuove destinazioni proposte nell'estate 2022, ovvero Bordeaux (Francia), Budapest (Ungheria), Dublino e Cork (Irlanda) operati da Ryanair, mentre la destinazione Oslo (Norvegia) sarà operata da Flyr, nuovo partner dello scalo algherese.