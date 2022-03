Sanità: martedì 15 consulenze gratuite sui disturbi alimentari

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAR - In occasione dell'11/a Giornata nazionale del fiocchetto Lilla, domani i Servizi Disturbi dell'alimentazione e Nutrizione - Dan adulti e minori del Dsmd zona sud e zona nord, congiuntamente agli ambulatori dedicati del Dsmd Zona Centro, organizzano una giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimentari, con diffusione capillare in tutto il territorio regionale di attività informative, screening gratuito e presentazione dei Servizi territoriali.

In tale occasione, nel pomeriggio dalle 16.30 alle 20,30, in Piazza Yenne a Cagliari, con la collaborazione dei comitati zonali della Croce Rossa Italiana, gli operatori saranno presenti per dare informazioni e per sensibilizzare sui disturbi alimentari. Grazie al contributo del Comune di Cagliari e del Comune di Sassari verranno illuminati di Lilla il Bastione San Remy a Cagliari e il Palazzo della provincia in Piazza d'Italia.

I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata binge eating, sono un problema di sanità pubblica di crescente importanza e oggetto di attenzione sanitaria e sociale sul piano scientifico e mediatico per la loro diffusione, per l'esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione e per l'eziologia multifattoriale complessa. Di recente, studi epidemiologici internazionali hanno rilevato un aumento dell'incidenza di DA nel genere femminile di età compresa tra i 12 e 25 anni. In Occidente, Italia inclusa, si stima una prevalenza dell'anoressia dello 0,2-0,8% e della bulimia di circa il 3%, con un'incidenza dell'anoressia di 4-8 nuovi casi per anno su 100.000 individui e di 9-12 per la bulimia, con un'età di esordio tra i 10 e i 30 anni, e un'età media di insorgenza di 17 anni. Attualmente questi disturbi rappresentano un importante problema di salute pubblica dal momento che risultano in continuo aumento. (ANSA).