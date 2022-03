Calcio: Cagliari fermo e senza gol da due giornate

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAR - Il Cagliari si è fermato. E ora per ripartire la strada non è proprio in discesa: alla Domus, sabato prossimo, arriva la capolista Milan.

Due sconfitte di fila, dopo cinque risultati utili consecutivi.

La classifica rimane pericolosa, ma la situazione, grazie al fatto che le rivali non stanno correndo, non è irrimediabile. Ma il doppio stop fa paura soprattutto nei numeri: in due gare cinque gol subiti e zero realizzati.

Nelle precedenti cinque gare invece la squadra di Mazzarri aveva chiuso i conti con ben altre cifre: cinque reti al passivo e sette all'attivo. La costante delle ultime due partite senza gol e senza punti è che il Cagliari non è riuscito a fare quello che gli era venuto bene nei turni precedenti: "sporcare" la manovra degli avversari e costruire gioco e occasioni.

Contro lo Spezia, poi, nessuna attenuante visto che il livello, guardando la classifica, era più o meno lo stesso. Solo che i liguri erano sempre lì nella metà campo rossoblù. E il Cagliari solo in poche occasioni è riuscito a ripartire mettendo insieme due o tre passaggi di fila. Risultato logico e ineccepibile: uno zero a due che ci sta tutto. Con un ultimo avviso: continuando così, la salvezza diventa una missione impossibile.

Ora le gare che mancano alla fine del campionato sono diventate nove. E ci vuole sempre la media di un punto e mezzo a partita: può servire per superare quota 38, mentre per arrivare a 40 ci vuole qualcosa in più.

Il problema - dice il calendario - sono innanzitutto le tre gare con le squadre che cercano lo scudetto: Milan, Juventus e Inter.

Ma anche con il resto non si scherza: ci sono tre scontri diretti fuori casa con Genoa, Salernitana e Venezia.

Gare alla portata, ma molto difficili se l'atteggiamento e il gioco sono quelli visti a La Spezia. Le partite più tranquille - si fa per dire - sono quelle con Udinese, Sassuolo e Verona. Il bottino per salvarsi il Cagliari lo deve raccogliere soprattutto nelle sei partite alla sua portata. E il calcolo - salvo miracoli con le big - è presto fatto: servono almeno tre vittorie e tre pareggi per toccare quota 37.

Una cosa è certa: il Cagliari con lo Spezia si è già giocato un bonus, ora non può più sbagliare. (ANSA).