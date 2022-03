Basket: Dinamo bloccata in casa dal Tortona

La Dinamo si inchina a Tortona, cui cede la partita perdendo per 87-83 e il quarto posto in classifica. Occasione sprecata per i biancoblu, che tornano al PalaSerradimigni dopo quasi due mesi e dopo due strepitose vittorie in trasferta a Trento e Trieste, ma non riescono a imporsi contro la matricola terribile del campionato. Poco servono alla Dinamo i 29 punti di Bendzius e l'esordio stagionale di Miro Bilan, rientrato a Sassari dopo la fuga dal Prometey e dall'Ucraina in guerra. Il centro croato non delude, gioca metà gara mettendo a referto 10 punti 2 assist e 5 rimbalzi, ma essendo un nuovo elemento negli schemi di coach Bucchi, non riesce a incidere. Anzi la Dinamo, sotto nel punteggio per quasi tutti i quaranta minuti di gioco, fa vedere il meglio di sé quando schiera come pivot l'italo senegalese Diop.

Il primo tempo è molto equilibrato e si chiude con gli ospiti avanti per 42-49 grazie alle percentuali mirabolanti nel tiro da tre (10 su19), con Wright e Sanders protagonisti. Nel terzo quarto i biancoblu partono malissimo, Tortona ne approfitta e raggiunge il massimo vantaggio portandosi a +14. Qui Bucchi cambia la strategia, toglie Bilan, rimette Diop e comanda una difesa a zona. Le modifiche funzionano e danno il via alla lunga rimonta della Dinamo. Spinta dalle bombe di Bendzius e dalla lucidità di Gentile e Robinson la squadra di casa riesce a portarsi avanti per 79-75. ma nel finale punto a punto gli ospiti sono più freddi e concreti: al suono dell'ultima sirena il tabellone segna Sassari 83 Tortona 87.

Nessun dramma in casa Dinamo: ora Bucchi avrà una settimana di allenamenti per inserire Bilan in vista della prossima partita, in programma domenica 20 a Reggio Emilia.