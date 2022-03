Ucraina: anche da Cagliari si leva il grido per la pace

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - Manifestazione a favore della pace anche a Cagliari nell'ambito dell'iniziativa promossa da Eurocities #citieswithUkraine, il network di città europee che, tramite il sindaco di Firenze Dario Nardella, sta lanciando un messaggio di vicinanza e sostegno alla popolazione ucraina e chiedendo una immediata iniziativa di pace alle diplomazie di tutto il mondo.

Nel cortile interno del municipio erano presenti tra gli altri anche sindaci, corpo consolare, studenti e docenti, ma anche i rappresentanti delle comunità ucraine e russe in città e del mondo del volontariato.

"Non siamo noi a dover dire chi a ragione o chi ha torto in questo conflitto - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - non spetta noi questo ruolo. Abbiamo pero il dovere di dire che il compito della politica è chiedere che cessino le armi e parlino le diplomazie. Oggi ci stringiamo con la nostra presenza al dolore del popolo ucraino. Le nostre città devono essere luoghi di pace, di accoglienza, di speranza e di costruzione del futuro".

(ANSA).