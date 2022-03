Ucraina: a Cagliari il polo logistico della Croce rossa

Città Metropolitana di Cagliari e Croce Rossa Italiana insieme nell'emergenza Ucraina. L'ente ha messo a disposizione del Comitato Regionale Sardegna la sede che costituirà il polo logistico per le attività di raccolta farmaci da inviare nei territori colpiti dalla guerra. Il centro sarà ospitato nei locali in via dei Valenzani a Cagliari, e servirà da snodo di facilitazione nel quale confluiranno tutti i materiali e i mezzi di emergenza provenienti dai sei comitati territoriali sardi (Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Olbia e Bosa), per lo smistamento, l'imballaggio e la spedizione.

L'obiettivo principale è quello di reperire tipologie specifiche di medicinali e altri materiali sanitari. L'invito è rivolto a farmacisti, associazioni di farmacisti e aziende fornitrici, al fine di garantire la qualità del prodotto e raccogliere quantitativi di una certa entità che possano agevolare l'imballaggio e la spedizione, in considerazione delle difficoltà transfrontaliere. Le imprese interessate possono contattare il comitato regionale o i comitati territoriale per consultare l'elenco dei farmaci e dei materiali medicali necessari.

"A causa delle difficoltà di trasporto e di accesso in Ucraina, le derrate alimentari e gli altri beni di sussistenza saranno acquistati sul posto, per questo motivo è preferibile che i privati contribuiscano con donazioni in denaro", spiega il presidente del Comitato Regionale Sergio Piredda ricordando la campagna della Cri nazionale per la raccolta fondi tramite SMS al numero unico nazionale 45525 o contattando la Croce Rossa all'indirizzo e-mail donazioni@cri.it per importi più cospicui.

Nel polo logistico opereranno i volontari provenienti dai comitati territoriali e circa venti mezzi di trasporto. "Stiamo concentrando gli sforzi non solo sull'accoglienza ma anche sulla fornitura di aiuti concreti da inviare in Ucraina - spiega il sindaco metropolitano Paolo Truzzu - La stretta collaborazione con la Croce Rossa ci ha consentito di predisporre in tempi rapidissimi questo importante centro a valenza regionale per far fronte all'emergenza".