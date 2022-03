Nelle calze 44 ovuli di eroina e cocaina, arrestato 31enne

Un arresto e oltre 600 grammi di eroina e cocaina sequestrati. È il bilancio dell'operazione antidroga condotta dagli agenti del Commissariato di Quartu. In manette è finito un cittadino nigeriano di 31 anni domiciliato a Quartu Sant'Elena. I poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, trovando nelle tasche di alcuni giubbotti calzini con all'interno 44 ovuli tra cocaina ed eroina, per un peso complessivo di 600 grammi. Sequestrati anche un bilancino e sostanza da taglio. Il 31enne è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta.