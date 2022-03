Nella serra sette chili di esplosivo da cava, un arresto

Nella serra, insieme agli ortaggi che coltivava, nascondeva 7 chili di esplosivo da cava, un detonatore, due metri di miccia e 35 cartucce. Lo hanno scoperto i poliziotti della Squadra mobile di Cagliari nell'abitazione di un serricoltore 45enne di Assemini. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con le accuse di detenzione di materiale esplosivo e munizioni da guerra.

Gli agenti, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, hanno perquisito l'abitazione del'uomo che ha dei precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. Nella serra è stato trovato un involucro con dentro 5 candelotti di gelatina da cava, la miccia, il detonatore e le munizioni. L'uomo non ha fornito alcuna spiegazione sul possesso del materiale ed è stato arrestato.

L'esplosivo, dopo la campionatura e le analisi, è stato fatto brillare. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza dei candelotti e a cosa servisse l'esplosivo.