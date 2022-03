Mazzarri deluso, tanti errori tecnici in partita maschia

"Tiri in porta più o meno alla pari, loro hanno fatto due gol e noi zero. Dovevamo fare dei punti e non ci siamo riusciti. La partita è questa. Abbiamo provato alcune cose in settimana, ma sulle fasce non eravamo brillanti come in altre occasioni. Lo Spezia era un po' intimorito all'inizio, ma alcuni nostri errori li hanno gasati.

E' stata una partita maschia, con tante palle sporche e non l'abbiamo saputa interpretare". Walter Mazzarri vede negli errori di palleggio il primo tempo una delle chiavi della sconfitta contro lo Spezia. Errori che hanno fatto prendere coraggio agli avversari. "Non vedevo l'ora finisse il primo tempo perché volevo parlargli, li avevo visti impauriti. Dal rigore in poi, per assurdo, sembravamo in barca. Forse anche perché abbiamo tanti giocatori giovani. Oggi sapevamo che loro avrebbero fatto un calcio aggressivo, dovevamo giocare palle morbide per farli correre a vuoto. Non siamo stati brillanti. Ma è una partita molto diversa dalla sconfitta contro la Lazio".

Il gol subito da corner ha poi indirizzato definitivamente il match. "Forse non c'era neanche l'angolo, mi dicono i ragazzi.

Verde da lì tirava delle bombe in porta come ai tempi di Palanca. Ma quei gol non possiamo permetterci di prenderli. E' stata una giornata completamente storta. Dobbiamo ripartire da quelli che eravamo prima della Lazio. Una cosa ho detto ai ragazzi: da quando abbiamo iniziato a marciare, dobbiamo aspettarci che gli avversari ci studino e ci giochino addosso".

L'idea tattica era scavalcare la pressione dello Spezia e sfruttare le fasce grazie alla sponda di Pavoletti. "Invece gli abbiamo servito il pallone oltre la loro linea. I lanci lunghi su Dalbert, almeno un paio di volte, sono stati precisi, ma non li abbiamo sfruttati. Potevamo rompere la loro linea, andare sul fondo e mettere palla dentro. I lanci lunghi si possono fare contro lo Spezia che fa il 4-5-1 in fase di non possesso. Certo che se perdi il pallone sulla pressione, vai in difficoltà".