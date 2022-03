Covid: risalgono contagi e ricoveri in Sardegna

Tre nuovi decessi in Sardegna dove si registrano 1807 ulteriori casi di positività al Covid (di cui 1425 diagnosticati da antigenico), circa un centinaio in più in 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11212 tamponi con un tasso di positività che però scende al 16,1% I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva calano da 18 a 17, mentre aumentano di 10 quelli in area medica sono 318.

Sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arriva a 23857 (+529).

I decessi sono un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Oristano, una donna di 83 anni, residente nella Città Metropolitana di Sassari, e una donna di 94 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.