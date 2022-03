Caro carburante: autotrasportatori sardi confermano sciopero

Sciopero sardo degli autotrasportatori confermato: l'assemblea di Tramatza (Oristano) ha dato l'ultimo via libera e dissipato i dubbi legati alla decisione della Commissione di garanzia: "Il no dell'organismo - spiega Andrea Melis, uno dei referenti della protesta isolana - si riferiva allo sciopero nazionale di Trasporto unito. La nostra è un'altra protesta: abbiamo già richiesto tutte le autorizzazioni e lunedì andremo avanti con la nostra iniziativa e i presidi nei porti e in alcune zone industriali".

Sarà una mobilitazione a oltranza. "Ma speriamo che si trovi - spiega Melis - una soluzione già da martedì, giornata del tavolo tecnico che si riunisce per esaminare le problematiche del settore".

Confermate anche le motivazioni della protesta: gasolio troppo caro, impossibile per gli autotrasportatori far tornare i conti.

Appuntamento lunedì con in mezzi pesanti davanti agli scali industriali di Cagliari, Olbia, Oristano e Porto Torres.

Mobilitazione anche nell'interno dell'isola davanti alle zone industriali.