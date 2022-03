Ucraina: AouSassari, visite gratis a profughi in due reparti

(ANSA) - SASSARI, 11 MAR - Gesto di solidarietà dell'Aou di Sassari verso i profughi ucraini in fuga dalla guerra. Oltre all'apertura del hub vaccinale Covid, per loro sono stati attivati altri due servizi di assistenza sanitaria gratuita. Uno nella clinica di Ginecologia e ostetricia, dove le donne ucraine potranno accedere gratuitamente a un ambulatorio, senza dover pagare un ticket o passare tramite il Cup; inoltre, in caso di ricoveri ordinari, questi saranno considerati prioritari.

L'ambulatorio sarà aperto tutti i martedì mattina dalle 9 alle 14. Le donne potranno prenotare un appuntamento telefonando al numero 079 228261, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per eventuali visite urgenti, le donne saranno subito indirizzate al pronto soccorso Ostetrico-Ginecologico, al quarto piano del Materno infantile, aperto 24 ore su 24.

L'altro servizio è stato attivato dalla Unità operativa complessa di Clinica ortopedica, che ha messo a disposizione un ambulatorio per l'assistenza gratuita ai rifugiati affetti da gravi patologie osteoarticolari e che necessitano di trattamenti indifferibili. Sarà possibile prenotare la visita chiamando dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 al numero 079 228217. I rifugiati saranno considerati esenti ticket per la prestazione ambulatoriale. La Clinica ortopedica si impegna anche a prendere in carico i casi che richiedano un trattamento chirurgico.

Infine, la Farmacia ospedaliera ha messo a disposizione farmaci e dispositivi medici che saranno donati per le esigenze assistenziali. (ANSA).