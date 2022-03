Sanità: senza stipendio, sit-in 200 lavoratori coop Sassari

Stipendi a singhiozzo e ore di lavoro tagliate. Sono le condizioni in cui da mesi sono costretti ad andare avanti i circa 200 dipendenti della cooperativa Elleuno, che gestisce le strutture psichiatriche di Ploaghe e Rizzeddu, e dell'Opera "Gesù Nazareno" che offre assistenza alle persone con disabilità psichica e fisica, in convenzione con la Asl 1. Lo denunciano i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che questa mattina hanno organizzato un sit-in con assemblea dei lavoratori davanti alla sede della Asl sassarese, in via Cattalochino.

"La sanità convenzionata è fortemente esposta a condizioni di criticità, anche a causa di un sistema di accreditamento e finanziamento, nonché normativo, ormai non più compatibile con i reali bisogni di assistenza del territorio, i cui riflessi generano ripercussioni sulla tenuta occupazionale e salariale dei numerosi professionisti che operano alle dipendenze dei datori di lavoro privati", spiegano i segretari territoriali Toto Terrosu e Antonio Canalis (Fp Cgil), Antonio Monni (Cisl Fp) e Augusto Ogana (Uil Fpl). "La Giunta regionale e l'assessore alla Sanità - dicono - devono agire sul sistema privato convenzionato in modo tale da garantire sia i livelli di assitenza, sia quelli occupazionali e le condizioni salariali".

I sindacati sono stati ricevuti dai vertici della Asl, insieme con i consiglieri regionali del centrosinistra Antonio Piu, Gianfranco Ganau e Gianfranco Satta: "Duecento famiglie ormai da troppo tempo vivono con l'incubo di acconti stipendio, quando va bene, o con l'incertezza sul futuro", denuncia Piu. "Ho inviato una lettera al presidente Michele Pais per chiedere un incontro con l'assessore regionale alla Sanità, i rappresentanti di Ares e delle altre Aziende sanitarie e i rappresentanti dei lavoratori, al fine di fine di analizzare ed individuare tutte le soluzioni utili possibili".