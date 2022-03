Maschere e giochi di Carnevale fuori norma, maxi sequestro

La Guardia di finanza di Sassari ha sequestrato oltre 182mila articoli fra maschere, costumi e giochi di Carnevale non in regola con le norme di sicurezza. Le Fiamme gialle hanno controllato 45 esercizi commerciali in 20 città del nord Sardegna riscontrando violazioni nel 30% dei casi. Sono state elevate contestazioni amministrative e penali a 14 esercenti che hanno messo in vendita prodotti potenzialmente non sicuri per il consumatore, poiché contraffatti e privi delle necessarie certificazioni. Gli articoli sequestrati sono giocattoli, accessori, maschere e costumi. L'operazione della Finanza segue due attività di controllo analoghe svolte a ridosso di Halloween e delle festività natalizie, quando furono ispezionati 74 esercizi commerciali, sequestrati complessivamente oltre 33.000 giocattoli e contestate 31 violazioni.