Maltempo: allerta piogge e vento sino a 70km/h in Sardegna

Freddo, vento e pioggia: torna il maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico per piogge dalle 15 di sabato 12 marzo alla mezzanotte di domenica 13. Le zone interessate sono Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu. Una ulteriore conferma del peggioramento delle condizioni climatiche arriva dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

"Il cielo sarà coperto in gran parte dell'Isola - sottolineano gli esperti - e sabato pioverà. Peggioramento nella nottata, con precipitazioni più intense nella parte orientale, nel Sarrabus e in Ogliastra, dove si registreranno cumulati che potranno toccare i 30 millimetri (in un anno cadono circa 600 millimetri di pioggia ndr)". La giornata di domenica sarà segnata dalla pioggia e dal cielo nuvoloso soprattutto nella parte orientale della Sardegna, ma i cumulati saranno di minore intensità. Da lunedì la situazione dovrebbe migliorare.

Già da sabato il vento di grecale che sta soffiando in queste ore, lascerà il posto allo scirocco che scontrandosi con l'aria fredda atlantica porterà precipitazioni anche intense. Il vento da sud sarà sostenuto: potrà infatti raggiungere i 40 chilometri orari nell week end, con una intensificazione da lunedì sulla parte occidentale dell'Isola e raffiche sino a 70 chilometri orari. Una situazione che porterà a un rischio di mareggiate lungo le coste meridionali e orientali.

Le temperature scenderanno di qualche grado. "I valori massimi registrati oggi intorno ai 18 gradi - spiegano dall'ufficio meteo - si abbasseranno in media di 1 o 2 gradi, anche se in alcune zone, è il caso di Nuoro, il termometro potrebbe scendere anche di 5 gradi". Le minime rimarranno costanti tra i 10 e 11 gradi nelle aree vicino alle coste, all'interno invece, come a Fonni, saranno sui 4/5 gradi.