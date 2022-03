I due abitano nello stesso condominio, in via Petta, e questa mattina intorno alle 9 si sono incrociati mentre uscivano di casa. Fra di loro pare ci fossero delle vecchie acredini e avrebbero iniziato a discutere animatamente fino al tragico epilogo.

Gli agenti del Commissariato di Olbia stanno verificando la dinamica dei fatti per capire se l'aggressione fosse premeditata.

L'arrestato, accusato di tentato omicidio, è stato trasferito nel carcere di Bancali a Sassari.