In Marmilla alla cantina Su'entu le 3 nuove stelle Michelin

Le nuove stelle Michelin della Sardegna brillano nella cornice della cantina Su'entu, a Sanluri. Protagonisti, il 20 marzo, di una giornata dedicata al cibo, vino e prodotti a filiera corta del territorio, saranno gli chef Salvatore Camedda di Somu di Arzachena, Francesco Stara del Fradis Minoris di Pula e il decano della ristorazione italiana Claudio Sadler, di Gusto by Sadler di San Teodoro.

Valeria, Roberta e Nicola Pilloni, che oggi guidano l'azienda fondata dal padre, hanno organizzato il secondo appuntamento con "Le Stelle in Marmilla", occasione per festeggiare i tre chef che, assieme ai già coronati Stefano Deidda-Dal Corsaro a Cagliari e Italo Bassi-Confusion di Porto Cervo, portano a cinque gli stellati nell' Isola.

Deidda e Bassi avevano deliziato con le loro portate il pubblico nel primo appuntamento con la manifestazione, lo scorso novembre. Ora i riflettori sono puntati sulle tre new entry, protagonisti di altrettanti show cooking, affiancati dagli Allievi di COI Accademia Enogastronomica. Alle 13, nella sala degustazione e nella terrazza panoramica dell'azienda si terrà lo "Street food Stellato". Ad accompagnare le portate saranno bianchi e rossi della cantina, una raffinata e modernissima architettura costruita su un promontorio da cui si gode una vista mozzafiato, a sud la Sella del Diavolo, a nord le cime del Gennargentu.

I segreti dei piatti dei tre chef stellati saranno svelati attraverso una serie di interviste a cura dei giornalisti Roberto Sanna, Ivan Paone e Giulia Salis. Spazio poi a "Dalla vigna alla cantina", degustazioni e approfondimenti nella barricaia con l'agronomo di Su'entu Gianluca Ventroni, il giornalista Roberto Ripa e la produttrice Roberta Pilloni.

Attenzione anche ai produttori ospiti con "Oltre l'Isola" con la degustazione guidata delle grappe.