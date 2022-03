Basket: Dinamo cerca tris di vittorie con Tortona

Dopo i successi a Trento e Trieste la Dinamo cerca domenica 13 marzo contro Tortona il tris di vittorie in una settimana. I biancoblu tornano a giocare al PalaSerradimigni dopo oltre un mese e per il pubblico sarà un appuntamento speciale: alle 18 fra i biancoblu ci sarà anche Miro Balan. Già beniamino dei tifosi nelle ultime due stagioni, il centro croato rientra a Sassari dopo la fuga dall'Ucraina, dove aveva iniziato il campionato con il Prometey.

Oggi ha fatto il primo allenamento con la squadra e per Bucchi sarà un valore aggiunto: "Ringrazio ancora una volta la società per lo sforzo e per avermi messo a disposizione un giocatore del calibro di Bilan, è ovvio che ci dovrà essere un momento di adattamento, cambia un po' l'assetto, ma è una cosa che facciamo assolutamente volentieri, il giocatore non si discute, conosce l'ambiente, sa dove si trova ed è in buone condizioni, servirà solo un pochino di pazienza all'inizio per inserirlo al meglio, ma sono sicuro che da parte dei ragazzi ci sarà massima disponibilità", ha detto il coach dei biancoblu presentando la sfida di domenica.

"Veniamo da due prestazioni molto buone, due vittorie che ci danno grande fiducia in vista del proseguo della stagione, soprattutto per come sono maturate. Sappiamo che andiamo ad affrontare una grande squadra, tosta, che gioca benissimo a pallacanestro e che ha molto frecce al suo arco - ha aggiunto Bucchi - Tortona ha dimostrato di meritarsi di essere ai piani alti e di lottare per le primissime posizioni, noi stiamo bene, giochiamo in casa e vogliamo fare una bella partita".