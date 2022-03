Ucraina: a Sassari un Hub per vaccinare i profughi

(ANSA) - SASSARI, 10 MAR - L'Aou di Sassari apre l'hub vaccinale anti covid per i profughi in arrivo dall'Ucraina.

Nella struttura di viale San Pietro tutto è stato approntato per ricevere le persone in fuga dalla guerra e dar loro la protezione sanitaria contro il coronavirus. "Siamo pronti a somministrare ai profughi ucraini le dosi di vaccino anticovid secondo quanto disposto dalla Regione e seguendo le indicazioni delle autorità competenti", spiega Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell'Aou sassarese.

Nell'ambito dell'emergenza connessa al conflitto in Ucraina e in previsione dell'aumento del flusso migratorio delle prossime settimane, sono stati attivati dei meccanismi di coordinamento a livello nazionale e regionale. "L'Aou di Sassari - aggiunge Spano - assicura la più ampia collaborazione per fornire supporto sanitario, nell'ambito del coordinamento regionale che è stato messo in campo per le grandi emergenze". (ANSA).