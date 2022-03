Italgas: cresce gas trasportato (+4,8%), calano consumi e Co2

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Italgas ha trasportato oltre 8,88 miliardi di metri cubi di gas nel 2021, con un incremento del 4,8% rispetto all'anno precedente in 1.898 comuni, attraverso 7,757 milioni in 74.400 Km di rete. In calo del 7,3% a 160.700 le tonnellate di Co2 emesse direttamente (Scope 1) e indirettamente (Scope 2). Per farlo ha ridotto del 4,3% a 0,067 la propria intensità energetica, ossia il rapporto tra energia consumata e gas trasportato. Italgas prevede una riduzione del 30% delle emissioni dirette e indirette di Co2 e del 25% dei consumi energetici al 2027 rispetto ai dati del 2020.

Nel 2021 Italgas ha ridotto del 13% a 0,087% il tasso di perdite, con una riduzione del 10,3% a 106,7 fughe di gas per Km di rete. Allo scorso 31 dicembre il Gruppo ha posato 732 km di nuove condotte, di cui 91 in Sardegna, dove la realizzazione di nuove reti completamente digitali è proseguita, anche attraverso l'installazione e la messa in servizio di 50 nuovi impianti di stoccaggio di Gnl, raggiungendo un'estensione complessiva di circa 900 km su un totale di circa 1.100 previsti, con 3.891 utenze servite dal gas naturale. (ANSA).